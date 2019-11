F1, il gran premio degli Usa a Austin. La diretta-live

Parla anche Bottas: “Sarà importante restare primo dopo la prima curva”

Anche Manu Ginobili tra i tifosi: la stella degli Spurs non ha perso l’occasione di godersi lo spettacolo della Formula 1 e confessa ai microfoni di Sky: “Sono davvero impressionato”

Prove di partenza ripetute per Hamilton: l’inglese vuole bruciare tutti allo start per risalire posizioni. Vederlo partire dalla quinta casella in griglia fa un certo effetto

Le vetture entrano in pista, mancano poco più di trenta minuti al via del Gp degli Usa a Austin e la tensione sale. La temperatura è di circa 20 gradi, quella dell’asfalto sfiora i 30

C’è il tutto esaurito sulle tribune del tracciato texano, non a caso si parla con sempre maggior insistenza di un secondo appuntamento negli Stati Uniti a partire dal 2021

Meno di un’ora alla partenza del Gp degli Usa. Sul tracciato di Austin fanno bella mostra le cheerleaders dei Dallas Cowboys, che stanno rendendo più piacevole l’attesa della gara per i tifosi

Amici sportivi di Virgilio, benvenuti alla diretta testuale del Gran Premio degli Usa a Austin, terzultima prova del mondiale di Formula 1. Tutto è pronto per la grande festa di Lewis Hamilton, a cui manca un solo punto per centrare il titolo, ma l’inglese parte solo dalla terza fila in una gara che vede invece in pole il fido compagno di scuderia Bottas. Seconda e quarta posizione per le Ferrari di Vettel e Leclerc, in mezzo la variabile impazzita rappresentata da Verstappen.

F1, GP degli Usa a Austin: griglia di partenza

C’è Valtteri Bottas, appunto, in pole position in Texas dopo le qualifiche del sabato. Il finlandese ha fatto registrare il miglior tempo nel Q3, precedendo di una manciata di millesimi Sebastian Vettel. In seconda fila Verstappen e Leclerc, quinto tempo invece per Hamilton: che l’inglese per una volta possa pensare a fare gara “da ragioniere”, visto che gli manca davvero poco per festeggiare il sesto titolo mondiale in carriera? Con lui in terza fila partirà Albon sull’altra Red Bull, in quarta fila Sainz e Norris, in quinta Ricciardo e Gasly, in sesta Kvyat e Hulkenberg, settima fila per Magnussen e Stroll, ottava per Grosjean e Giovinazzi, nona per Raikkonen e Russell, in decima fila Perez e Kubica.

F1, Situazione in classifica piloti e costruttori

Lewis Hamilton è a un passo dalla conquista del Mondiale di F1 2019. L’anglo-britannico della Mercedes con i suoi 363 punti sta per festeggiare il suo sesto mondiale. Al secondo posto, a 74 punti di distanza il suo compagno di squadra il finlandese Valtteri Bottas. Terzo il giovane monegasco della Ferrari Charles LeClerc che grazie a un buon finale di stagione si è issato al terzo posto assoluto e per un attimo è sembrato potere anche ambire alla piazza d’onore. Per lui 236 punti, 6 in più del suo compagno di scuderia Seb Vettel che dopo una stagione molto travagliata negli ultimi 3 gp è riuscito almeno in parte a riscattarsi con 3 podi consecutivi. Quinto ma sempre temibilissimo, l’olandese Max Verstappen al volante della Red Bull che con i suoi 220 punti ha fondate ambizioni di terzo posto finale. Qui la classifica piloti F1. Nella classifica costruttori il predominio della Mercedes è schiacciante con 652 punti, contro i 466 della Ferrari. Terza la Red Bull con 341, quarta la ex grande McLaren che ha totalizzato 111 punti. La classifica costruttori

Le caratteristiche del gp di Austin

Il gp di Austin si disputa sul Circuito delle Americhe, ha una lunghezza di 5.513 m con 20 curve (14 a sinistra e 6 a destra). Sono previsti 56 giri. Il percorso ha un differenza di altitudine di 41 metri. Il lungo rettilineo di partenza comporta una salita con pendenza dell’11% circa per arrivare alla curva 1, che è di fatto un tornantino in cima a una collina. Da qui la discesa verso una veloce sequenza di curve a S, per arrivare alla curva cieca 10 e al tornantino della curva 11. Quindi il rettilineo più lungo della pista (1 km), che si chiude con una forte frenata alla curva 12. Il settore finale è più lento seguita da una lunga curva in discesa verso destra con più punti di corda. Altre due curve a sinistra riconducono sul rettilineo di partenza. Il carico aerodinamico sarà di livello medio-alto; la power unit sarà molto impegnata vista la velocità del tracciato ma non si prevedono grandi consumi di carburante (circa 100 kg); per quanto riguarda le gomme si farà largo ricorso alla soft. Attenzione alla variabilità del tempo che potrebbe cambiare la carte in tavola

VIRGILIO SPORT | 03-11-2019 19:10