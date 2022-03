F1, Haas: Giovinazzi in lizza per sostituire Mazepin

01-03-2022 15:49

La recente guerra scoppiata in Ucraina sta portando ad un inasprimento delle condanne della comunità internazionale nei confronti della Russia, sempre più sanzionata non solo a livello politico-economico, ma anche per quanto concerne l’universo sportivo.

Dopo l’esclusione di atleti e squadre russe dai diversi sport e campionati, anche la Formula Uno potrebbe prendere in considerazione di attuare manovre per estromettere i rappresentati di quella nazione dal Mondiale 2022. Se così fosse, la Haas piomberebbe in un mare di guai, visto che perderebbe in un colpo solo il proprio main sponsor – Uralkali – e Nikita Mazepin, pilota ufficiale della compagine americana.

Se il 22 russo dovesse davvero dire addio alla sua stagione prima ancora di cominciarla, in lizza per la sua sostituzione ci sarebbero Fittipaldi, già presente in Haas nel ruolo di pilota di riserva e anche Vito Antonio Giovinazzi.

Proprio il pilota pugliese, attualmente impegnato in Formula E dopo l’esclusione dall’Alfa Romeo a fine 2021, è comunque rimasto nell’orbita del Circus per il suo ruolo di terza guida in Ferrari – che mantiene dal 2017 – con la Scuderia che fornisce i propri motori alla stessa Alfa Romeo ed alla Haas. Lui potrebbe essere quindi il candidato principale per sedersi sul sedile lasciato libero da Mazepin.

