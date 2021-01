F1, Haas: il crudo realismo di Mazepin

Personaggio mai banale Nikita Mazepin, ma anche abbastanza spigoloso, caratterialmente deciso e realista.

Negli ultimi mesi, il pilota della Haas ha subito più o meno giustamente parecchie critiche legate ai suoi modi di fare sia nel circus che al di fuori di quello. Intervistato da Match TV, il russo ha voluto evidenziare come il suo unico pensiero, al momento, sia quello di massimizzare il lavoro con la squadra in vista del primo Gran Premio della stagione in Bahrain.

“Il fatto che i russi siano valutati in modo diverso non è una sorpresa”, ha affermato Mazepin. “Sono cresciuto in Russia e voglio restare qui. Onestamente sono pronto ad accettare questo atteggiamento di continue critiche nei miei confronti, anche se ritengo che con me si stiano impegnando parecchio”.

“Lo accetto e fa parte del gioco”, ha proseguito. “Se vuoi correre bisogna affrontare tutto ciò. Io sono per lo sport e non mi interessa cosa accade fuori dal tracciato. So che la Formula 1 offre sempre una sola opportunità e voglio coglierla. Le regole sono queste e le accetto”.

Infine non poteva mancare il suo pensiero sul suo nuovo compagno di scuderia Mick Schumacher: “Il lavoro di un pilota è quello di battere il proprio compagno di scuderia e fare del proprio meglio. Quindi la pressione c’è sempre sulle spalle”.

