F1, Hakkinen critica la Ferrari: "Difficile capire quanto fatto con Leclerc"

04-08-2022 15:55

L’ultimo GP d’Ungheria ha forse chiuso il discorso per il titolo mondiale in Formula 1 con Charles Leclerc scivolato a -80 punti da Max Verstappen. Una gara stravolta dalla strategia ai box per il ferrarista, una scelta che fatica a comprendere anche Mika Hakkinen, che ne ha parlato nella sua rubrica per Unibet.

“Il team ha montato a Leclerc un set di gomme dure, che erano quelle sbagliate. È difficile capire il perché, Charles sapeva che non era la strada giusta – ha commentato il due volte campione del mondo -. Non è la prima volta che mettiamo in discussione le loro decisioni in gara, è un’area su cui dovranno lavorare”.

Hakkinen ha poi elogiato Max Verstappen: “La sua vittoria è stata impressionante perché è partito decimo e si è fatto strada nel traffico, ha fatto tutto bene e la squadra gli ha dato la strategia giusta – le sue parole -. Max ha tanta fiducia in sé e nella macchina. Anche quando ha problemi non si fa prendere dal panico“.