F1, Hakkinen: “Ferrari temibili a Montecarlo”

L'ex campione del mondo della McLaren vede un gran premio più incerto degli ultimi, con la Red Bull non necessariamente favorita

26-05-2023 15:21

Mika Hakkinen, l’ex campione del mondo finlandese alla guida della McLaren, vede un Gp di Montecarlo più incerto degli ultimi, letteralmente dominati dalla Red Bull. Proprio quest’ultima scuderia, come dimostrato nelle prime libere, potrebbe accusare alcune difficoltà: “Per quanto abbiamo visto fino a questo momento, la Red Bull è il riferimento. Non è un caso che Verstappen e Sergio Perez abbiano vinto tutte le gare andate in scena. Qui a Monaco, però, ci potrebbero essere delle sorprese. Questa non è una pista in cui l’efficienza aerodinamica straordinaria della Red Bull può esprimersi, di conseguenza penso che Leclerc e Sainz, con le due Ferrari, saranno particolarmente temibili”.