F1, Hakkinen sicuro: "Leclerc si è giocato tutti i bonus"

27-07-2022 19:13

Era in testa al GP di Francia e ha sbagliato. Un nuovo errore in questo 2022 per Charles Leclerc che può costare caro nella lotta per il Mondiale con Max Verstappen. Secondo Mika Hakkinen, il ferrarista ne ha fatti troppi: “Tutti commettono errori, ma questo gli è costato molto come quello che feci io a Monza nel 1999. Sai che hai buttato via la vittoria e devi prendertene le responsabilità”.

Il due volte campione del mondo nella sua rubrica per Unibet ha poi aggiunto: “Charles è un pilota fantastico e aveva guidato in modo perfetto fino a quel giro. Ora è importante capire come reagirà a questo errore. Ha perso 32 punti a causa degli errori commessi a Imola e al Paul Ricard e si è giocato tutti i bonus”.