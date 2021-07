F1, Hakkinen: "Tra Hamilton e Verstappen è stato un incidente di gara”

Anche Mika Hakkinen, come già sostenuto ieri da Charles Leclerc, vede l’incidente capitato a Silverstone domenica come un classico che può capitare in qualsiasi gara di F1.

L’alfiere della Ferrari si era espresso dicendo che la colpa non poteva essere attribuita ne a Verstappen ne a Hamilton e che l’incidente poteva capitare a chiunque. Anche Mika Hakkinen non nutre alcun dubbio sul fatto che il contatto di Silverstone tra Lewis Hamilton e Max Verstappen sia stato un normale incidente di gara.

Secondo quanto dichiarato dall’ex pilota della McLaren, i due contendenti per il titolo stanno battagliando in maniera molto ravvicinata per la leadership della classifica, aspetto che li sta portando ad estrarre il 110% del potenziale non solo dalle rispettive vetture, ma anche dal proprio talento.

“Il contatto di domenica tra Lewis Hamilton e Max Verstappen è il classico esempio di incidente di gara”, ha affermato il finlandese. “Sono cose che in Formula 1 possono sempre capitare, soprattutto quando corri a quella velocità e la lotta per il vertice della classifica è così stretta. Un top driver non si torva mai davanti per caso, bensì è lì perché non si tira mai indietro. Il nostro mestiere è correre e so per esperienza personale che quando si combatte ruota contro ruota è sempre possibile che ci si arrivi a toccare”.

OMNISPORT | 21-07-2021 09:22