F1, Hamilton: "A Monte Carlo si annoia anche chi vince"

Lewis Hamilton, forse scottato dal settimo posto dello scorso weekend, è tornato a criticare il circuito di Monte Carlo, sede del Gp di Monaco: “Non credo che riguarderò la gara – ha detto a racefans.net – mi basteranno gli highlights per capire come ho perso tre posizioni, di sicuro due. Non vedevo l’ora che finisse la gara, è stata lunghissima”.

“Continuo a ripeterlo e lo dico da tempi non sospetti, non importa in che posizione ti trovi, in questa pista non è divertente correre. Non ci sono possibilità di sorpasso, è difficilissimo seguire la vettura che ti precede. Ovviamente, quando vinci è bello. Ma anche se sei il leader della corsa e hai un largo vantaggio ti annoi. Sono sicuro che per Max è stata una domenica pomeriggio molto tranquilla”.

OMNISPORT | 27-05-2021 10:22