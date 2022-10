F1, Hamilton: "Abbiamo cambiato marcia e scelto un'altra direzione"

19-10-2022 22:34

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton in un’intervista a Sky ha parlato della sua stagione: “Ho fiducia al 1000% nella mia squadra. Con le regole che ci sono, so che può essere difficile per tutti. Dovremo scavare ancora più a fondo nei prossimi sei mesi, e non sarà facile, ma sento che tutti sono all’altezza della sfida”.

La Mercedes ha sbagliato inizialmente il progetto, ma ora sta lentamente tornando in carreggiata anche se i rivali sono lontani: “Se si guarda alla Red Bull, hanno una macchina straordinaria. Hanno fatto un lavoro incredibile quest’anno nel suo complesso, ogni singolo individuo. La loro vettura continuerà ad evolversi, così come quella della Ferrari, anche se ha avuto qualche problema iniziale. Noi abbiamo fatto un passo indietro, cambiare marcia e andando in una direzione diversa, nella speranza di essere ora sulla strada giusta per poter tornare competitivi”.