F1, Hamilton ammette la superiorità Red Bull

Oggi non c’è stato davvero niente da fare per il 7 volte iridato Lewis Hamilton, che nonostante si sia spinto fino al limite (ed oltre in alcuni tratti della gara) non è stato in grado di tenere il passo della monoposto guidata da Max Verstappen e si è dovuto accontentare del secondo posto. Emblematica la resa del britannico, che ha preferito poi rientrare ai box e, intelligentemente, prendersi il giro veloce e il punto aggiuntivo che potrebbe significare molto a fine campionato.

Hamilton, nell’intervista post gara, ammette tranquillamente la superiorità odierna della scuderia austriaca, ma non si dice preoccupato per il Campionato, ancora molto lungo e imprevedibile:

“Gara solitaria la mia. Cercavo di tenere il passo della Red Bull, ma hanno una velocità incredibile. Continuano a fare miglioramenti. Evidentemente ne hanno fatti nelle ultime gare e per noi al momento è impossibile tenere il passo. Non so dove continuiamo a perdere tempo, ma loro nei long run vanno meglio. Continuano a inanellare giri veloci uno dopo l’altro e in rettilineo perdiamo tanto. C’è lavoro da fare, ma abbiamo comunque fatto buoni punti come team. Campionato? Cerco di non preoccuparmi, ma loro sono semplicemente più veloci in questo momento. Non è che possa fare molto. Devo fare il lavoro migliore possibile ogni weekend e dobbiamo trovare prestazione. Portare aggiornamenti, non so dove, sull’ala posteriore o sul motore”.

OMNISPORT | 27-06-2021 17:11