F1, Hamilton boccia la Mercedes: "Così non vinciamo"

12-03-2022 15:34

Amaro in bocca per Lewis Hamilton al termine della tre giorni di test in Bahrain. Per il sette volte iridato la W13 non è ancora al livello per vincere: “Ovviamente è un po’ troppo presto per pensare di non lottare per il campionato ma, al momento, non credo che Mercedes sia in competizione per vincere. C’è però del potenziale dentro la W13 per arrivare a vincere. Dobbiamo solo essere in grado di estrarlo e risolvere alcuni problemi che abbiamo. Ed è per questo che stiamo lavorando”.

Il britannico non vede una soluzione nel breve termine, con la stagione che debutterà il prossimo fine settimana: “Penso onestamente che ci vorrà un po’ più di tempo. Ma da ciò che mi è stato detto abbiamo tanto potenziale da dover estrarre. Tutti stanno facendo un lavoro incredibile. In fabbrica stanno lavorando più duramente che possono. Ma abbiamo alcuni ostacoli da superare. Ovviamente la prossima settimana avremo una dimostrazione migliore di quello che è il nostro ritmo, ma penso che la gente sarà probabilmente sorpresa”.

OMNISPORT