Hamilton a Verstappen: "Io vinco senza scorrettezze, Max oltre limite"

25-11-2021 10:17

Ormai manca pochissimo alla conclusione del Mondiale 2021 di F1. Lewis Hamilton e Max Verstappen si stanno giocando il titolo punto su punto, gara su gara, in uno dei campionati più avvincenti di tutta l’era ibrida. Per la prima volta la Mercedes ha un vero contender, anche se solo l’olandese volante ha il talento per reggere i ritmi di The Hammer.

Mancano appena due gare alla fine (Arabia Saudita e Abu Dhabi) e il britannico 7 volte iridato è reduce da due vittorie consecutive in Brasile e in Qatar. Questo gli ha permesso di riportarsi davvero sotto a Verstappen, al momento in leggero vantaggio (351,5 contro 343,5). Da parte sua, Hamilton cercherà di conquistare l’ottavo titolo iridato in carriera senza mai andare oltre il limite e volendosi dimostrare più veloce senza se e senza ma.

Lewis Hamilton ha parlato alal ABC sul suo duello con Verstappen, mettendo in charo un concetto che ai più è parso come un vero e proprio attacco frontale nei confronti del rivale:

“Cerco di vincere senza scorrettezze o incidenti di sorta. Voglio essere il più veloce senza dare adito a dubbi e perplessità. Mio padre mi ha cresciuto così e io ho sempre gareggiato coerente con questo spirito. Lui (Verstappen, ndr) corre nel suo modo, diverso dal mio, ma non è certo l’unico contro cui mi sono confrontato ad averlo manifestato nella mia carriera. Da parte mia voglio far emergere il duro lavoro e la determinazione in pista, senza però spingermi oltre”.

OMNISPORT