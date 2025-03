F1, Hamilton: non solo Angela Cullen, chi è Ella italiana di Londra e addetto stampa di Lewis

Vicino a Lewis Hamilton in questa nuova avventura in Ferrari, non iniziata benissimo in Australia, oltre ad Angela Cullen, troviamo anche Ella italiana di Londra nuovo responsabile comunicazione del 7 volte campione del mondo. Di lei si sa pochissimo

Lewis Hamilton si lecca le ferite. Così come tutta la Ferrari dopo la scoppola rimediata nel Gran Premio d’Australia che ha aperto, male, il Mondiale 2025 della rossa. Anche se decimo al traguardo, uno dei peggiori esordi per un pilota di Maranello, per di più da pluricampione del mondo, l’inglese fa sempre notizia. Anche per il suo entourage che lo sta accompagnando in questa nuova avventura. Si è parlato tanto di Angela Cullen, la sua storica fisioterapista tornata proprio su richiesta dell’ex Mercedes. Ma sia nei test in Bahrain che a Melbourne al fianco di Hamilton c’era anche Ella, la sua nuova addetta stampa, italiana d’origine ma trapiantata a Londra. Cerchiamo di scoprire di più su di lei.

Lo staff di Hamilton in Ferrari: Angela Cullen ma non solo

Non ha lasciato nulla al caso Hamilton nel suo affrontare il nuovo capitolo della sua vita sportiva in Ferrari, forse l’ultimo della carriera. Al di là degli attacchi ricevuti, vedi il Daily Mail, dopo la prima deludente prova in Australia, Lewis si è circondato di gente fidata al suo fianco. A cominciare dal suo manager storico Marc Hynes, con cui ha ripreso la collaborazione l’anno scorso.

Con lui c’è un team personale che include la sua storica fisioterapista Angela Cullen che abbiamo già più volte nominato, e poi allenatori, fotografi, personale di sicurezza e, secondo indiscrezioni. Tra questi anche una figura dedicata alla comunicazione e alle relazioni esterne al mondo della Formula 1. Lei è Ella, la sua nuova addetta stampa che abbiamo visto al fianco di Hamilton sia ai test in Bahrain che al Gp di Australia.

Chi è Ella, dalla fondazione Project 44 ad addetto stampa di Hamilton

Ella è una delle ultime arrivate al fianco di Hamilton. Si è vista per la prima volta ai test in Bahrain. E la sua presenza si è rinnovata anche a Melbourne per la prima gara della stagione. Secondo il Telegraph la vedremo per tutta la stagione nel ruolo di addetto stampa di Lewis. Per lei si tratta della prima esperienza in F1.

Ella è italiana di origine ma vive a Londra. Come tutte le persone che lavorano per Hamilton fa parte della sua fondazione, Project 44 l’associazione benefica fondata e guidata dal pilota britannico che tra le altre è molto impegnata sul fronte sociale, dell’inclusione. Di lei al momento si sa molto poco. La sua presenza è discreta anche se il vezzo dei capelli colorati di rosso non è passato inosservato, in tinta col colore della Ferrari.

Il ritorno di Angela Cullen al fianco di Hamilton

Di rosso vestita, con l’abbigliamento ufficiale della Ferrari, fa avanti e dietro, portando con se bevande appositamente preparate per sir Lewis Hamilton. Lei è Angela Cullen. Tornata a lavorare proprio in occasione dell’approdo dell’inglese a Maranello.

Figura chiave nella cerchia ristretta di Lewis, fisioterapista e preparatore atletico, ha supportato l’inglese dal 2016 al 2023, di fatti gli anni migliori in cui Hamilton ha vinto il Mondiale per 6 volte sfiorandolo una settima che a conti fatti sarebbe stato l’ottavo, record all time, meglio di Schumacher. Lewis l’ha rivoluto fortemente al suo fianco per questa sfida, a 40 anni, con la Ferrari.