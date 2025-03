F1, Hamilton e Leclerc stizziti: rabbia e parolacce nei team radio. Daily Mail stronca Lewis: Ferrari addio dorato

C'è tanta rabbia e delusione in casa Ferrari dopo il Gran Premio d'Australia, Hamilton e Leclerc sono sembrati nervosi fin dal via, i team radio lo dimostrano. Intanto dall'Inghilterra il Daily Mail attacca Lewis e la scelta di Maranello

Una enorme delusione. Non potrebbe essere altrimenti il risultato della Ferrari nel Gran Premio d’Australia che ha aperto il Mondiale 2025 di F1. C’era tanta attesa, anche un po’ di ottimismo specie dopo il venerdì delle prove libere. Invece tutto si è dissolto tra le qualifiche del sabato e la gara della domenica. La rossa come un coniglio bagnato è uscita sconfitta e bastonata dalla contesa. Battuta su tutti i campi: dalla velocità alla strategia alle scelte.

E chi doveva essere il punto forte, i piloti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc non sono stati da meno. Frustrati per l’andamento della corsa hanno ben presto palesato tanto nervosismo nei team radio verso il muretto e i rispettivi ingegneri di pista. Intanto dalla stampa inglese piovono parole durissime contro la Ferrari e lo stesso pilota inglese. Il Daily Mail ha parlato di “tour d’addio da 60 milioni di sterline”

Ferrari, Hamilton e Leclerc nervosi fin dal via: “Lasciami guidare”

GP di Australia da incubo. Si dice che il buongiorno si vede dal mattino. E sicuramente la gara di Melbourne non è stata un dolce risveglio per la Ferrari. Le avvisaglie di una corsa in salita si erano avute oltre che dal sabato anche dai primi giri del Gp. Nonostante una buona partenza, Charles Leclerc si è ritrovato comunque senza il passo per stare con Russell quarto mentre Hamilton annaspava alle spalle della Williams di Albon e della Racing Bulls di Tsunoda.

Già dai primi giri i due piloti sono sembrati abbastanza nervosi nelle comunicazioni col muretto box. Troppe secondo Leclerc ed Hamilton che hanno più volte redarguito i rispettivi ingegneri di pista, Bryan Bozzi e Riccardo Adami, nel non fornire troppe info lasciandoli guidare.

Bozzi : “la gomma da raffreddare è quella anteriore sinistra”

: “la gomma da raffreddare è quella anteriore sinistra” Leclerc: “Troppe informazioni, devi lasciarmi stare di più”

Adami : “Puoi usare il k1 (modalità dell’ers della power unit, ndr) quando sei vicino”

: “Puoi usare il k1 (modalità dell’ers della power unit, ndr) quando sei vicino” Hamilton : “Lasciami fare, grazie”

: “Lasciami fare, grazie” Adami : “K1 disponibile”

: “K1 disponibile” Hamilton : “Sì lo so, lasciamo fare”

: “Sì lo so, lasciamo fare” Adami : “So che è difficile ma prova a usare il K1”

: “So che è difficile ma prova a usare il K1” Hamilton: “Non sono abbastanza vicino, non sono abbastanza vicino, quando lo sarò lo farò!”

Leclerc, ironia pungente: “Questa è una perla di saggezza”

E’ praticamente già virale il dialogo via radio tra Leclerc e Bryan Bozzi a metà gara. Il monegasco si lamenta di avere il sedile bagnato, una vera e propria pozza d’acqua. Dal muretto non sanno cosa rispondergli e la risposta fa stizzire Leclerc che si lascia andare ad una risposta ironica quanto pungente.

Leclerc: “C’è una perdita?”

Box: “Una perdita di cosa?”

Leclerc: “Ho il sedile pieno d’acqua, pieno d’acqua!”

Box: “Deve essere l’acqua”.

Leclerc: “Questa aggiungiamola alle perle di saggezza”.

La parolaccia di Hamilton: “Non sapevo la radio fosse accesa”

Non è da meno Lewis Hamilton che addirittura è stato per qualche istante anche in testa alla gara nel caos del secondo e ultimo pit stop quando tutti hanno montato gomme da bagnato tranne proprio i due piloti della Ferrari che hanno pagato caramente l’azzardo di restare in pista con le slick ritrovandosi poi al 9° e 10° posto quando hanno pittato alle spalle della safety car. L’incertezza dei box Ferrari ma anche l’indecisione dei piloti è costata cara. Lo stesso Lewis non le ha mandate a dire:

Hamilton: “Pensavo avessi detto che non avrebbe piovuto molto… Abbiamo perso una grande opportunità”.

Adami: “Copy (capito, ndr)”.

Hamilton: “In che posizione sono? Di nuovo 9°?”

Adami: “P9”.

Hamilton: “Me**a…”.

Hamilton: “Scusa, non mi ero accorto di avere la radio accesa”.

Daily Mail al veleno contro Hamilton e la Ferrari

Come attesi al varco i giudizi sulla gara di Hamilton e della Ferrari sono stati duri, durissimi. Da parte della stampa e dei media nostrani ma anche all’estero. Particolarmente avvelenati proprio in Inghilterra la Patria di Lewis. Tra questi il Daily Mail ha stroncato la gara del 7 volte campione del mondo ma anche del suo atteggiamento prima e dopo il Gp d’Australia.

In un articolo dai toni molto accesi il giornalista Jonathan McEvoy attacca frontalmente Hamilton: “Si sente già l’odore di un tour d’addio nella scelta di Lewis Hamilton alla Ferrari. È determinato a godersi il viaggio, anche se è accidentato come questo fine settimana. Si è classificato 10° tra i 14 sopravvissuti a questa gara piovosa, ha ammesso di non aver avuto confidenza, ha interagito via radio con il suo nuovo ingegnere di gara Riccardo Adami come se non si fossero mai incontrati, ma non era comunque abbattuto”.

L’editoriale continua con un’altra stoccata ad Hamilton: “Il giorno prima, dopo essersi qualificato ottavo, un posto dietro al compagno di squadra Charles Leclerc, sorrideva da un orecchio all’altro come se avesse scelto i sei numeri giusti (riferimento alla lotteria, ndr). In un certo senso ha scelto gli otto numeri giusti: 60 milioni di sterline all’anno, e questo aiuta