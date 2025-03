Gp Australia Ferrari, la polemica di Hamilton, Vasseur via col vento e per i fan è come tifare Juve

L'esordio deludente della Rossa nel primo Gp del Mondiale lascia l'amaro in bocca a tutti, arriva il mea culpa di Leclerc mentre il britannico attacca

E meno male che è arrivata la pioggia. Si sperava nel meteo per resuscitare le Ferrari dopo le deludenti qualifiche nel Gp d’Australia ma è stata un’attesa vana perché ha piovuto sì, eccome, ma le rosse sono riuscite a fare anche peggio di ieri: Leclerc ottavo, Hamilton decimo e una strategia che è già sotto accusa.

L’accusa di Hamilton via radio

Il commento a freddo di Hamilton è pacato ed è all’insegna del buonismo ma la scelta delle gomme slick, che si è rivelata un vero boomerang per il cavallino, ha fatto infuriare il britannico. Eco quindi il primo team radio un po’ polemico dell’anno: “Pensavo avessi detto che non avrebbe piovuto molto. Abbiamo perso una grande occasione”, ha detto il sette volte iridato al suo ingegnere di pista, Riccardo Adami. Hamilton poi poco dopo si è scusato dicendo di non essersi accordo che la comunicazione radio fosse aperta.

Intervistato da Sky Hamilton è apparso più calmo: “E’ stata una delle giornate più dure essere in quelle condizioni per la prima volta sotto la pioggia, su questa macchina e con questa power unit, con tutte le funzioni dello sterzo da gestire e le comunicazioni nuove con gli ingegneri, è stata una sfida enorme. È un peccato perché speravo di qualcosa di più quest’oggi. Non abbiamo portato la macchina nella finestra, ma non penso che la macchina sia così a lontana come è stato oggi”.

La rassegnazione di Vasseur

Parole più dure da parte del team principal Vasseur dopo il Gp: “Da questa gara è difficile portare a casa qualcosa di positivo: concentriamoci sulla prossima gara, sappiamo che la stagione sarà lunga, dobbiamo costruire partendo da questa base e cercando di ripartire dal prossimo weekend, siamo migliori di quello che abbiamo mostrato. Potevamo fare di meglio? Sicuramente. E’ semplice dirlo a posteriori, quando la pioggia è arrivata a fine gara Antonelli e Russell sono rientrati due giri prima ma Verstappen ha fatto la mossa giusta rientrando un giro prima- Se parliamo del passo in qualifica penso che sul giro secco siamo stati più lenti della McLaren per tutto il weekend ma meglio di ieri nelle qualifiche. Oggi è stata un’altra storia, più una questione di condizioni e strategia, ma come puro passo eravamo a livello della Mercedes”.

Il siparietto su Sky

Poi l’imprevisto: mentre era nel pieno l’intervista con lo studio di Sky, una raffica improvvisa di vento e pioggia ha scosso violentemente l’ombrello di Vassuer e il team principal è stato portato quasi fuori dall’inquadratura, sbattuto via dal vento e facendo scattare una battuta dallo studio alla fine dell’intervista: “Ora mettiti al sicuro”.

Il mea culpa di Leclerc

Si prende le sue responsabilità infine Leclerc: “Prima di parlare di scelte della squadra credo che l’errore maggiore sia stato il mio, quando in uscita di curva 11 ho perso la macchina e mi è costato 4-5 posizioni: potevo finire terzo o guardo e avremmo guardato alla gara in un’altra maniera. Da fuori sembra più facile rispetto alla situazione che abbiamo veramente, ma è un dato di fatto che abbiamo fatto più fatica ogni volta che c’erano queste condizioni. Sono molto deluso ma torniamo in macchina tra quattro giorni e possiamo rifarci, anche se purtroppo anche l’anno scorso in Cina abbiamo fatto tanta fatica. Proveremo a migliorarci guardando avanti”.

La rabbia dei tifosi sul web

Fioccano reazioni rabbiose da parte dei fan della Rossa sui social dopo il Gp d’Australia: “Tifare è come tifare la Juve degli ultimi 5 anni” e poi: “Altra stagione, altra Ferrari in modalità carriola condita da un muretto osceno! Ottimo” e anche: “Il binomio Hamilton-Ferrari ad ora è un downgrade per entrambi“, oppure: “Weekend ridicolo, qualifica ridicola, gara ridicola, strategia ridicola, Ferrari ridicola, macchina al limite della vergogna umana, non ho altro da dire, ora posso finalmente andare a dormire”

C’è chi scrive: “Avevo detto che non volevo soffrire, ma tifare per voi è anche e soprattutto questo” e poi: Complimenti alla Ferrari che invece di prendere ingegneri capaci porta a casa un quarantenne che non serva a nulla” e ancora: “domanda per gli esperti: ma com’è possibile che la Ferrari finisca il 2024 in crescendo con il pacchetto auto, e l’anno successivo tutte migliorano mentre noi facciamo schifo?” e poi: “e anche quest’anno… sarà per il prossimo anno”.

Il web è scatenato: “Come sempre campioni del simulatore. Poi si va in pista ehh” e poi: “Puoi avere una macchina lenta, incomprensibile e discontinua. Nulla però può giustificare la totale mancanza di connessione con la realtà nel momento in cui decidi la strategia. Rischiare senza criterio non paga mai” e infine: “Dopo la gara penosa per la Ferrari, anche le dichiarazioni di Vasseur che dicono cose scontate, dicono tutto e niente e non danno sicurezze e qualcosa di positivo per il futuro”