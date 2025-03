F1 diretta GP Australia LIVE: partiti! Norris davanti a Max e Piastri, Leclerc gran start. Doohan e Sainz a muro, safety car!

Cronaca in diretta

Le Ferrari hanno underperformato in qualifica rispetto alle aspettative, chiudendo in settima e ottava posizione. Charles Leclerc partirà davanti a Lewis Hamilton, staccati rispettivamente di 7 e 8 decimi rispetto a Norris.

CHE DRAMMA PER ISACK HADJAR! Il pilota franco-algerino della RB, alla sua prima gara in F1, si schianta pattinando sul bagnato alla prima curva durante il giro di formazione.

PARTENZA ABORTITA! La gru interviene per rimuovere la vettura danneggiata. Bisognerà attendere per l'inizio del GP.

Si riparte dopo 15 minuti, come previsto. Nuovo giro di formazione in corso.

SAFETY CAR IN PISTA! L'Alpine di Jack Doohan finisce in testacoda e si schianta sulle barriere.

OUT ANCHE CARLOS SAINZ! Pazzesco! Testacoda del pilota della Williams sull'asfalto bagnato in regime di safety car. Anche lui finisce in barriera e la sua gara finisce qui.

GIRO 3. Si resta dunque in regime di safety car, che passa dalla corsia box per questioni di sicurezza, visto che Sainz è andato a muro nella zona del rettilineo di partenza. Sono tre i piloti già eliminati: Hadjar, Doohan e Sainz.

GIRO 4. Altra tornata in regime di safety car, mentre i commissari agiscono per rimuovere le vetture danneggiate di Doohan e Sainz.

GIRO 5. Si resta sempre in regime di safety-car. Team-radio per Kimi Antonelli: "Stai lontano dalle righe bianche (che su questa pista sono tantissime) perché molto scivolose". Sembra essere questo il motivo del testacoda fatale di Hadjar.

Semaforo verde! La Formula 1 inizia la stagione a Melbourne con il Gran Premio d’Australia prima prova del campionato Mondiale 2025. Subito McLaren con la pole di Norris davanti a Piastri, Verstappen e Russell. Solo quarta fila, deludente, per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton.

Ci saranno le due McLaren con Lando Norris in pole e Oscar Piastri in prima fila al via del Gran Premio d’Australia di F1 prima prova del Mondiale 2025. In seconda fila la Red Bull del campione in carica Max Verstappen e la Mercedes di George Russell, poi le due sorprese delle qualifiche: la Racing Bulls di Yuki Tsunoda e la Williams di Alexander Albon.

Solo quarta fila per le due Ferrari: Charles Leclerc 7° e Lewis Hamilton 8°. A chiudere la top ten la Alpine di Gasly e l’altra Williams di Sainz. Partirà 16° al suo primo Gp di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli eliminato in Q1 all’esordio sulla Mercedes. Via della gara alle ore 5, ora italiana di domenica. C’è il rischio pioggia con addirittura possibile spostamento dello start alle 6.

Il Gran Premio d’Australia si disputa sul Circuito di Albert Park a Melbourne. Sono previsti 58 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 16 marzo 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base di risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:15.096

McLaren 2. Oscar Piastri 1:15.180

McLaren 2ª fila 3. Max Verstappen 1:15.481

Red Bull 4. George Russell 1:15.546

Mercedes 3ª fila 5. Yuki Tsunoda 1:15.670

RB 6. Alex Albon 1:15.737

Williams 4ª fila 7. Charles Leclerc 1:15.755

Ferrari 8. Lewis Hamilton 1:15.973

Ferrari 5ª fila 9. Pierre Gasly 1:15.980

Alpine 10. Carlos Sainz 1:16.062

Williams 6ª fila 11. Isack Hadjar 1:16.175

RB 12. Fernando Alonso 1:16.453

Aston Martin 7ª fila 13. Lance Stroll 1:16.483

Aston Martin 14. Jack Doohan 1:16.863

Alpine 8ª fila 15. Gabriel Bortoleto 1:17.520

Kick Sauber 16. Andrea Kimi Antonelli 1:16.525

Mercedes 9ª fila 17. Nico Hülkenberg 1:16.579

Kick Sauber 18. Liam Lawson* 1:17.094

Red Bull 10ª fila 19. Esteban Ocon 1:17.147

Haas 20. Oliver Bearman* s.t.

Haas

*Lawson e Bearman partono dalla pitlane