F1, Hamilton elogia Mick Schumacher e annuncia: "Resterò alla Mercedes"

21-12-2022 22:22

Nell’intervista a ‘Sport Bild’ Lewis Hamilton fa il punto della situazione su ciò che a livello di mercato bolle nella pentola Mercedes, che ha scelto come pilota di riserva Mick Schumacher, appiedato dopo due stagioni dall’americana Haas: “Mick ha un grande talento e in aggiunta è tedesco, è una vittoria per la Mercedes. Suo padre Michael e la Mercedes erano molto legati. Adesso il terzo pilota lavora in gran parte al simulatore e quindi, anche se continueremo ad essere compagni di squadra, non lavoreremo a stretto contatto”.

La carriera in F1 del britannico, che proverà a staccare proprio l’ex ferrarista per titoli iridati, sarà ancora con la Scudera attuale: “Non sarà per molto tempo, però rimarrò”.