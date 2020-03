F1, Hamilton-Ferrari: la rivelazione di Lewis infiamma il mercato

Il futuro di Lewis Hamilton è uno degli argomenti caldi della Formula 1 a pochi giorni dall'inizio del Mondiale, insieme alla polemica Fia-scuderie sulla power unit della Ferrari e all'emergenza Coronavirus.

Il campione del mondo, che in questa stagione va a caccia del settimo titolo iridato per agganciare Michael Schumacher, non ha ancora rinnovato con la Mercedes: le trattative sono in stallo e potrebbero arrivare colpi di scena clamorosi.

Come un suo passaggio alla Ferrari, visto che Maranello non ha ancora prolungato con Vettel, proprio in attesa di una mossa dell'anglocaraibico: "La Ferrari? Si tratta di un team incredibile, di una super monoposto, e il rosso è il colore della passione e dell'amore, ma io sto bene in Mercedes: la scuderia ha fatto tantissimo per i suoi piloti, se sei in Mercedes diventi parte di una tradizione", ha commentato Hamilton a Sky Sports Uk.

Hamilton però ammette che l'accordo per il rinnovo del contratto è ancora molto lontano: "Se abbiamo già un accordo per il rinnovo? In realtà non ne abbiamo parlato, non c'è assolutamente fretta. Io ho un approccio ben preciso a queste cose. Non mi stresso, mi fido di Toto. C'è fiducia reciproca, abbiamo già parlato degli obiettivi, delle ambizioni e dell'impegno che siamo disposti a prendere".

Queste, invece, le parole di Toto Wolff, che cerca di rassicurare i tifosi: "Gli ho scritto una decina di giorni fa; se ne leggono di ogni sulla stampa, si dice che Lewis abbia chiesto un sacco di soldi, ma in realtà non ne abbiamo ancora discusso. Allora gli ho detto che un giorno dovremo metterci seduti e parlarne, anche se lo conosco talmente bene da sapere già cosa potrebbe dirmi. Tra di noi c'è grande rispetto".

SPORTAL.IT | 10-03-2020 13:50