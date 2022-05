F1, Hamilton fiducioso: "Competere con Ferrari? Forse si"

21-05-2022 19:07

C’era grande attesa per conoscere i miglioramenti portati dalla Mercedes in Spagna, e le prestazioni di Russell e di Hamilton sono state incoraggianti ma ancora molto lontane dalle prestazioni dei primi.

Russell parte dalla seconda fila (4°), Hamilton dalla terza (6°) a sette decimi da Leclerc leader. Queste le dichiarazioni dei sette volte iridato:

“La squadra ha svolto un ottimo lavoro e allora devo dire un grande grazie a tutti coloro che non hanno mollato in fabbrica, dato che la nostra monoposto non soffre più di porpoising in rettilineo e dunque per noi è un grandissimo passo avanti. E la macchina è sembrata maggiormente gentile in generale in questo weekend. Ci sono ancora dei sobbalzi nelle curve rapide, per esempio alla 3 o alla 9, e allora abbiamo bisogno di andare avanti a lavorare e capire se riusciamo a guadagnare in aerodinamica da qualche parte. Ovviamente sono un po’ spiacente dato che volevo essere più avanti, soprattutto dopo aver visto che Russell ha fatto meglio di me, ma andrò avanti a spingere. Ieri avevamo il miglior passo gara e speriamo di poter lottare con la Ferrari. Sarebbe pazzesco. Credo che la Red Bull sia la più veloce, ma noi penso che possiamo competere forse con la Ferrari domani e questo è un grande passo avanti per noi”.

OMNISPORT