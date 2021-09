F1, Hamilton fiducioso nonostante l'inconveniente

Prima giornata di prove particolare per il Campione del Mondo Lewis Hamilton, primo in FP1 ma poi semplice spettatore in FP2. Perchè? Dopo 10 minuti sono stati rivelati parametri dell’olio erano anormali, e dunque l’ingegnere di pista Peter Bonnington gli ha ordinato di spegnere la vettura. I dati raccolti da Bottas, 4°, saranno comunque abbastanza. Queste le parole del numero 44:

“Abbiamo perso potenza e mi hanno detti di fermarmi. Non è la fine del mondo. È stato bellissimo vedere tutto questo pubblico, c’è grande energia che proviene dagli spalti. Stamattina ho potuto girare solo 20 minuti, questo pomeriggio dieci. Questo mi costringe a inseguire, ma Valtteri è sembrato molto competitivo. Dovrò recuperare domani. Le sensazioni erano buone, ma ho girato troppo poco per capire se stavamo seguendo la strada giusta. Per fortuna Valtteri ha avuto una sessione pulita, senza problemi”.

OMNISPORT | 03-09-2021 17:13