F1 Hamilton in Ferrari, Ralf Schumacher: l’avvertimento a Leclerc e la mossa della Mercedes nel 2024

Lewis Hamilton dovrà aspettare il 2025 per vestirsi di rosso Ferrari, ma l’approdo dell’inglese a Maranello è già l’argomento più caldo. Ralf Schumacher avverte Leclerc

06-02-2024 19:45

L’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari sembra aver scatenato il panico nel mondo della Formula 1. L’inglese alla fine della prossima stagione lascerà la Mercedes per andare a vestire il rosso e provare a dare slancio alla casa di Maranello reduce da anni molto complicati per quanto riguarda la casella vittorie.

Hamilton e il rapporto con Leclerc

Uno dei temi dell’approdo di Hamilton al Cavallino Rampante è legato al rapporto con Charles Leclerc. Il monegasco sembrava essersi guadagnato i gradi di “capitano” a maggior ragione dopo il ricco rinnovo ma ora potrebbe tornare tutto in discussione.

Ralf Schumacher dai microfoni di Sky Germania lancia un avvertimento al monegasco: “Quando Hamilton sarà alla Ferrari cercherà di essere il numero 1 della squadra ma penso che dovrà lottare per questo perché Leclerc è lì da molto tempo. Già in passato la Ferrari ha provato questo tipo di situazione e non sempre è andata bene”.

Uno dei problemi potrebbe essere proprio legato al tipo di vettura che verrà affidata a due piloti con uno stile molto diverso secondo il fratello di Michael Schumacher: “Lewis ha bisogno di una macchina stabile, mentre Charles può guidarne anche una instabile. Resta da capire quale delle due linee prevarrà”.

Un 2024 difficile per Mercedes e Ferrari

Non c’è dubbio che la prossima stagione sarà di transizione per tutti gli attori coinvolti. Ma c’è comunque di mezzo un Mondiale da affrontare e che non può essere sottovalutato: “Il 2024 sarà un anno difficile – continua Ralf Schumacher – sia per la Ferrari che per la Mercedes. Da un lato hai un pilota che dovrebbe lottare per il Mondiale, quindi dovresti condividere tutto con lui. Ma solo fino a un certo punto della stagione. Alla Mercedes secondo me si concentreranno più sul supporto a Russell”.

La scelta di Hamilton

Ralf Schumacher torna anche sulla decisione di Lewis Hamilton di dire addio alla Mercedes alla soglia dei 40 anni e lanciarsi in un’avventura che potrebbe essere a doppio taglio: “E’ stata una scelta sorprendente all’inizio ma è anche comprensibile. Lewis vuole ancora vincere qualcosa di importante e penso che negli ultimi anni abbia perso un po’ di fiducia nella Mercedes e nella struttura che hanno messo su nelle ultime due stagioni che sono state particolarmente complicate”.