F1, Hamilton in paradiso dopo un venerdì difficile: “Ho stretto i denti”

20-11-2021 16:44

Alla fine, gli sforzi e i sacrifici pagano sempre. Oggi, dopo la pole conquistata nelle qualifiche del GP del Qatar, può testimoniarlo anche Lewis Hamilton, obbligato nelle scorse ore a stringere i denti per non darla vinta al mal di stomaco e a lavorare fino a notte fonda col suo team per rendere più performante la sua Freccia d’Argento.

“Ieri è stata una giornata difficile per me perché avevo mal di stomaco e non mi sono sentito troppo bene per tutto il venerdì. Ho sofferto parecchio nelle PL ma ho stretto i denti e sono stato qui fino a mezzanotte con gli ingegneri. Loro lavorano sempre fino a quell’ora, sono davvero dei grandi. Ho trovato punti in cui potevamo migliorare e ho fatto cambiamenti per le PL3” ha rivelato dopo le qualifiche il britannico.

“A quanto pare hanno funzionato e li abbiamo portati in qualifica. Sono molto grato delle tempistiche con cui ci hanno messo in pista, non abbiamo mai trovato traffico. L’ultimo giro è stato bellissimo. Questa pista è fantastica, incredibilmente veloce” ha continuato Hamilton prima di concentrarsi sulla competitività degli pneumatici.

“La pista è così veloce che non sarà semplice seguire per chi starà dietro. Ma c’è anche poco degrado delle gomme, abbiamo visto che tutti e tre davanti partiamo con le medie. La gomma più dura non so se sarà usabile. Vedremo se sarà gara da una o due soste. In curva 1 c’è vento alle spalle, potrà succedere di tutto” ha chiosato soddisfatto il poleman di Losail.

OMNISPORT