F1, Hamilton lancia l'allarme: "Fuori dalla top ten senza un perché"

È una Mercedes “in maschera” quella vista nella prima giornata di prove libere del Gp dell’Azerbaijan, sul circuito cittadino di Baku.

Le Frecce d’Argento hanno dato l’impressione di essere veloci a livello di passo gara, ma dopo una buona partenza nelle libere 1, Lewis Hamilton non si è ripetuto, non andando oltre l’11° posto nella seconda sessione, a oltre un secondo dal leader Sergio Perez.

Le sensazioni del campione del mondo alla vigilia delle prove ufficiali non possono quindi essre positive: “Siamo indietro a livello di tempo sul giro, gli ingegneri dovranno mettersi al lavoro analizzando i dati per trovare delle soluzioni. La simulazione del passo gara è andata meglio, sento di poter essere più veloce, ma mi manca il grip”.

Quello del pilota inglese è un vero grido d’allarme: “In mattinata avevo guidato bene completando tutti i giri che ci eravamo prefissati. Mi sono trovato meglio nelle prime libere, nelle seconde semplicemente più di così non ho potuto fare. Non è facile essere fuori dalla top-10, anche perché non so perché”.

OMNISPORT | 04-06-2021 16:53