F1: Hamilton-Leclerc, un’operazione che fa sognare i fan della Ferrari

Si continua a parlare del possibile approdo del sette volte Campione del Mondo alla Rossa. Operazione sostenibile economicamente. I tifosi sognano ad occhi aperti.

24-05-2023 10:58

Il circus è in fibrillazione. L’indiscrezione di un possibile approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari è argomento di grande discussione. Il popolo della Rossa lo vede al fianco di Charles Leclerc.

Hamilton, tante buone ragioni per legarsi alla Ferrari

L’indiscrezione, lanciata dal Daily Mail, continua a far discutere. Lewis Hamilton alla Ferrari è una suggestione che sta scaldando molto i paddock della F1. Il sette volte Campione del Mondo potrebbe davvero aver voglia di cambiare aria. Chiaramente, essendo la Red Bull inaccessibile, ecco che la scuderia di Maranello sarebbe la miglior opzione possibile per il britannico.

Come se non bastasse, firmando con la Ferrari, Lewis Hamilton avrebbe un ingaggio multimilionario, di quelli che l’hanno reso contento e soddisfatto in passato, considerato che si vocifera di uno stipendio pari a 40 milioni di sterline. Infine, che grande motivazione sarebbe provare a vincere l’ottavo Mondiale alla guida dell’iconica Rossa?

I tifosi delle Ferrari sognano la coppia Hamilton-Leclerc

Al momento, la Ferrari non si è espressa. I problemi sono altri, legati soprattutto alle prestazioni della SF-23 che ancora non convincono. Tuttavia, l’idea di avere il sette volte Campione del Mondo Lewis Hamilton piacerebbe non poco all’ambiente della Rossa. I tifosi del Cavallino già sognano all’idea di un duo formato da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Una coppia da sogno, formato da un super fuoriclasse affermato e un predestinato che vuole vincere il suo primo Mondiale con la Ferrari.

A livello di investimenti, la Ferrari avrebbe la forza di sostenere un’operazione economica simile. Il brand Lewis Hamilton riporterebbe sicuramente tanto entusiasmo nel popolo ferrarista e, di conseguenza, anche introiti maggiori a livello di merchandising.

Ferrari, la carta Hamilton per convincere Leclerc

Da considerare anche un altro fatto: l’eventuale arrivo al Cavallino di Lewis Hamilton certificherebbe il desiderio della Ferrari di puntare a vincere il Mondiale. Indirettamente, sarebbe una risposta a Charles Leclerc che, da tempo, dichiara di voler conquistare il suo primo Mondiale con la Ferrari.

La Mercedes ha fatto sapere che non ci sarebbe nulla di vero in questa indiscrezione di mercato piloti legata al futuro di Lewis Hamilton, tuttavia se ne continua a parlare. La coppia Hamilton-Leclerc sarebbe una grande iniezione di fiducia per tutto il mondo Ferrari. I fan attendono sviluppi.