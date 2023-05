Dall'Inghilterra arriva la bomba: la Ferrari potrebbe ingaggiare Lewis Hamilton della Mercedes con un piano studiato ad hoc ed importanti ambizioni

22-05-2023 16:02

Arriva dall’Inghilterra una notizia importante per tutto il mondo F1: secondo il Daily Mail, la Ferrari avrebbe pronto un contratto da 46 milioni di euro per ingaggiare Lewis Hamilton la prossima stagione. Il quotidiano inglese spiega come il 7 volte campione del Mondo sia nei piani di Elkann e dei vertici del Cavallino per tornare a vincere nel Mondiale.

L’idea è offrire a Hamilton la possibilità di superare Michael Schumacher in questa particolare classifica, consentendogli di diventare il pilota più vincente a bordo di una vettura rossa.

F1, Hamilton in scadenza: la Ferrari osserva

Lewis Hamilton è in scadenza di contratto con la Mercedes al termine di questa stagione e sino al momento del rinnovo ogni scenario è possibile. Nonostante Toto Wolff dia per scontato il prolungamento, dall’altra parte i malumori di Leclerc in Ferrari e la rivoluzione in atto adottata dal Cavallino rendono ancora più viva questa ipotesi.

Il Daily Mail spiega infatti che una delle opzioni proposte è uno clamoroso scambio tra Mercedes e Ferrari: i tedeschi, qualora perdessero Hamilton, ingaggerebbero proprio il monegasco.

F1: Ferrari-Hamilton, le altre incognite da valutare

Tuttavia, il quotidiano britannico rivela che l’opzione principale sarebbe quella di proporre la coppia Leclerc-Hamilton, e ciò comporterebbe all’uscita di Carlos Sainz. Hamilton ha 38 anni e non molte occasioni ancora a disposizione per raggiungere l’ottavo titolo. La Red Bull si chiama fuori dai giochi, in quanto è più che sistemata con Verstappen.

Se la W14 dovesse recuperare velocità e competitività, il rinnovo di Hamilton con la Mercedes sarebbe una formalità. Qualora il richiamo della Ferrari lo riportasse ad un progetto vincente, Hamilton non rimarrebbe insensibile alle lusinghe del Cavallino.

F1, Hamilton: un palmarès con ben sette titoli iridati

Nato a Stevenage nel 1985, Lewis Hamilton ha esordito giovanissimo in F1 con la McLaren, dove ha militato tra il 2007 al 2012. Nel 2013, con il subentro della Mercedes alle attività della scuderia inglese, Hamilton si trasferì presso la scuderia di Stoccarda dove vi milita tuttora. Il suo palmares consta di ben sette titoli iridati conquistati: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020.