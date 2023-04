Hamilton: “Sapevamo che le Red Bull sarebbero state veloci”

Il pilota inglese a Sky Sport UK: “Le difficoltà odierne ci hanno però permesso di capire il reale potenziale della macchina”

28-04-2023 18:24

Il pilota inglese Lewis Hamilton chiude quinto al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, il quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Il pilota della Mercedes, come riportato da Sky Sport Uk, ha commentato: “Non sapevo cosa aspettarmi da questo fine settimana. Anche se sapevamo che le Red Bull sarebbero state veloci, noi invece non potevamo sapere che avremmo avuto un così grande deficit sui rettilinei”.

Prosegue poi Hamilton: “Le difficoltà odierne ci hanno però permesso di capire il reale potenziale della macchina. Siamo lenti sul lungo rettifilo e nel T2, per cui sappiamo dove dover intervenire per migliorare la nostra vettura. Nel complesso non posso che essere soddisfatto della terza fila anche perché ho dato tutto. Nella Q2 ho faticato parecchio, poi nella Q3 le cose sono andate meglio, ma non tanto per agguantare il quarto posto di Carlos Sainz”.