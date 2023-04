F1, Leo Turrini: "Leclerc-Ferrari? Nessun incontro per ora. Sogno Hamilton in rosso"

Il giornalista esperto di F1 Leo Turrini spiega il perchè non sia ancora sopraggiunto l'accordo tra la Ferrari e Leclerc. Suggestione Hamilton

27-04-2023 09:44

Leo Turrini, giornalista di lunga esperienza nella F1, ha parlato della situazione in casa Ferrari, in particolare del mancato rinnovo (almeno per ora) del contratto con Charles Leclerc.

F1, Leo Turrini: “Ferrari-Leclerc? Nessun incontro per il rinnovo, per ora”

Turrini ha parlato della situazione in casa Ferrari che coinvolge Charles Leclerc, il quale nelle prime gare della stagione non sta trovando la sua soluzione migliore: “Tutti mi fermano e mi chiedono per strada per sapere di Leclerc. Charles è legato ad un contratto con la Ferrari che scade nel 2024 e ad oggi entrambi non hanno esteso questo contratto. Tutti sanno che nello sport moderno che se c’è la volontà di continuare il rapporto le intese vengono trovate con largo anticipo. Ad oggi questo tipo di intesa ancora non c’è. Tutte le supposizioni sono possibili”.

F1, Leo Turrini: “Leclerc non ha mai avuto una macchina competitiva per vincere”

Per quanto riguarda il percorso del monegasco in Ferrari, Turrini evidenzia che “Leclerc è al quinto anno in Ferrari e secondo me è un pilota di grandissimo talento. Ha vinto solo cinque gran premi e non ha mai avuto la possibilità di avere una macchina per poter competere per il titolo. Da qui a dire comunque che andrà da un’altra parte c’è ancora molta strada da percorrere“.

F1, Leo Turrini: “Sogno Hamilton nella Ferrari”

Nel caso in cui tra diciotto mesi le strade tra Leclerc ed il Cavallino dovessero separarsi, Turrini esprime una suggestione che manda in visibilio i tifosi della scuderia di Maranello: “Hamilton nel corso della sua lunga carriera ha avuto qualche pour parler con la Ferrari. Quando c’era ancora Montezemolo presidente, Hamilton decise di puntare su Mercedes e anche quando John Elkann divenne presidente aveva fatto sapere che gli sarebbe piaciuto mettere sulla Rossa il numero uno. Hamilton vuole puntare all’ottavo titolo, ma deve comunque capire se la Mercedes può permettergli di vincerlo e quindi bisogna capire cosa vuole fare e seguire altre possibili opzioni”.