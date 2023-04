F1, ufficiale la nuova avventura di Mekies dopo la Ferrari

Il francese diventerà nel 2024 il team principal dell'AlphaTauri al posto di Tost, che passerà al ruolo di consulente.

26-04-2023 19:01

La rivoluzione in casa Ferrari prosegue. Dopo le numerose voci degli ultimi giorni, adesso è ufficiale che anche Laurent Mekies lascerà in questo 2023 la Scuderia del Cavallino Rampante, dove ha l’incarico di direttore sportivo. Il suo futuro si chiama AlphaTauri, di cui diventerà team principal a partire dalla stagione 2024 al posto di Franz Tost.

Per il francese sarà un ritorno nella squadra di Faenza, dove è stato ingegnere di pista, capo degli ingegneri e responsabile delle prestazioni della vettura. Con l’arrivo di Mekies come team principal, Tost passerà al ruolo di consulente e lascerà così la guida della squadra che detiene dall’esordio con la Toro Rosso del 2006. Ci sarà poi anche l’ingresso di Peter Bayer, come nuovo amministratore delegato.

Queste le parole di Mekies: “Vorrei rendere omaggio a Franz per il grande lavoro che ha svolto in quasi due decenni di direzione a Faenza. Gli auguro ogni bene per il futuro e so che Peter e io potremo contare sul suo contributo e sui suoi consigli. Guardando al futuro, sono onorato di assumere il ruolo di Team Principal e tornare nella Scuderia dove ho trascorso gran parte della mia carriera”.

Così invece l’attuale team principal Tost: “Vorrei ringraziare Dietrich Mateschitz, che mi ha dato l’incredibile opportunità di essere Team Principal della Scuderia Toro Rosso e della Scuderia AlphaTauri nelle ultime 18 stagioni. A 67 anni è arrivato il momento di passare la mano e con Peter come nuovo Ceo e Laurent come team principal abbiamo trovato due persone molto professionali, che porteranno la squadra al livello successivo”.