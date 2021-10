F1, Hamilton: "Non sarà facile superare ma ci proverò"

Lewis Hamilton ha ottenuto il miglio tempo nelle qualifiche del GP di Istanbul ma in gara partirà dall’11esima piazza per il cambio di motore.

Hamilton promette spettacolo in vista della gara: “È bello tornare in Turchia, qui ho vinto il settimo Mondiale. La qualifica? È stato difficile portare le gomme in temperatura ma siamo andati in pista nei momenti giusti grazie alla strategia. Devo rimontare, non è facile superare all’Istanbul Park e tutti abbiamo le stesse gomme, per cui non sarà facile. Vedremo, c’è un lungo rettilineo e ci proverò, anche per far divertire i tifosi”.

OMNISPORT | 09-10-2021 16:09