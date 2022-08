F1, Hamilton: "Non siamo veloci e non so perché"

26-08-2022 19:45

Non un gran venerdì in casa Mercedes nelle prime due sessioni di prove libere del GP del Belgio a Spa-Francorchamps. Sesto tempo per Lewis Hamilton e ottavo per George Russell con un distacco ancora ampio da Red Bull e Ferrari. Il sette volte campione del mondo non è per nulla soddisfatto della prestazione.

Queste le sue parole a Sky Sports F1: “Non siamo molto veloci e non so perché. Abbiamo dato tutto quello che avevamo. Potrebbe dipendere da molte cose – ha spiegato Hamilton -. Non mi sembra un disastro, però siamo molto lontani. Spesso capita il venerdì e poi le cose cambiano il sabato. Spero che sia così”.