F1, Hamilton replica ai fischi: "Mi danno più carica"

Nelle qualifiche del GP di Ungheria, Lewis Hamilton ha ottenuto la sua pole position numero 101 in carriera. Il sette volte campione del mondo è tornato davanti a tutti dopo un po’ di settimane a digiuno e domani proverà a bissare il successo di due settimane fa. Secondo Bottas con l’altra Mercedes, terzo il rivale Verstappen con la Red Bull.

Al termine delle qualifiche, Hamilton è apparso molto soddisfatto per il tempo ottenuto: “Sono state delle qualifiche fantastiche, una grande giornata frutto del lavoro di squadra di tutti. Voglio ringraziare tutto il team Mercedes, Bottas e anche i ragazzi che lavorano in fabbrica. Stiamo crescendo giorno dopo giorno, nessuno sta mollando”, ha detto il pilota britannico.

Hamilton è stato fischiato durante la sua intervista a causa dell’incidente con Verstappen nell’ultima gara. Il campione del mondo in carica ha replicato così: “Ho apprezzato il sostegno di quanti mi sono stati vicino, ma ringrazio anche quelli che mi contestano in questo momento. Sono loro a darmi ancora più carica”.

Mercedes e Red Bull in gara partiranno con strategie opposte. I campioni in carica infatti saranno al via con le medie, a differenza degli inseguitori che monteranno le soft: “Sarà battaglia nelle prime curve, loro partiranno bene, dobbiamo resistere, e spero nel bel tempo”, ha concluso Hamilton.

OMNISPORT | 31-07-2021 17:25