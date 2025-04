F1, Hamilton a spasso, Sainz e Albon si infuriano via radio: "Dite a Ferrari che è pericoloso". Tensione in Arabia

Momento di alta tensione durante le due sessioni di prove libere del Gp di Arabia tra Hamilton e le due Willimas di Sainz e Albon. Lo spagnolo si è ritrovato Lewis in mezzo alla pista e si è arrabbiato via radio

Momento di tensione durante le prove libere del Gran Premio di Arabia Saudita. Protagonista in negativo e per ben due volte la Ferrari di Hamilton che sia in fp1 che in fp2 ha dato fastidio alle Williams di Sainz, di cui l’inglese ha preso il posto a Maranello, e Albon. Lewis era in uno dei suoi giri di lancio/cool down, forse troppo per i gusti dei piloti di Groove che in uscita di curva e in pieno si sono ritrovati, in due momenti diversi, in due sessioni diverse, la SF-25 davanti e per questo se ne sono lamentati via radio col loro ingegnere di pista.

Tensione tra Hamilton e Sainz, cosa è successo

L’episodio si è verificato a circa metà della prima sessione di prove libere. Sainz apparso abbastanza in palla nelle fp1 a Jeddah stava tirando in uno dei suoi giri veloci, peraltro con gomme soft, quindi ancora più in prestazione e grip. Ad un certo punto lo spagnolo ha affrontato un tratto del circuito fatto di rapide curve veloci destra/sinistra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A quel punto lo spagnolo si è visto comparire una monoposto che, leggermente in traiettoria esterna procedeva molto lentamente. Ed era proprio la Ferrari di Lewis Hamilton evidentemente durante uno dei giri di lancio o cool down per raffreddare le gomme. L’inglese ha voluto così lasciare passare Sainz ma forse ha rallentato troppo.

Sainz, team radio di fuoco contro Hamilton

Evidentemente Sainz si è spaventato nel vedere la Ferrari procedere così lentamente. Lo spagnolo non ha gradito la manovra di Hamilton e non ha mancato di accennarlo peraltro in maniera energica aprendosi via radio col suo ingegnere di pista

“C**o, la Ferrari! Mamma mia, era troppo pericoloso. Non può lasciarmi passare lì. Per favore, qualcuno dica alla Ferrari di non far passare i piloti lì! È veramente pericoloso!”

Hamilton recidivo, stavolta con la Williams di Albon

Incredibile ma vero, la stessa cosa è capitata nella seconda sessione di prove libere. Protagonista sempre Hamilton e sempre una Williams ma stavolta a incavolarsi con l’inglese è stato Alexander Albon. Ancora una volta la scena abbastanza simile, forse ancora più pericolosa perchè Albon si è ritrovato Hamilton lento praticamente in traiettoria e l’ha dovuto scartare con uno scatto repentino. Anche qui altro messaggio via radio