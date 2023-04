F1, Hamilton sceglie la sua vittoria più bella

Il pilota inglese: "Brasile 2021 penso che sia sicuramente la mia gara migliore di sempre, e probabilmente la più speciale della mia carriera".

20-04-2023 18:33

Lewis Hamilton ha scelto la sua vittoria preferita: quella del Brasile nel 2021. L’inglese ottenne la pole il venerdì ma un’infrazione di appena 2 millesimi sulla sua ala posteriore costrinse il sette volte campione del mondo a partire dall’ultima posizione nella sprint race.

Hamilton ottenne la quinta posizione dopo una grande rimonta, ma in gara fu costretto a pagare un’ulteriore penalità di 5 posizioni, partendo perciò la domenica dalla decima casella. Il pilota inglese però riuscì a superare tutti e a trionfare, mandando in estasi il pubblico brasiliano.

Questo il ricordo di Hamilton: “Penso che sia sicuramente la mia gara migliore di sempre, e probabilmente la più speciale della mia carriera. Ero così orgoglioso di tenere questa bandiera sul podio perché avevo seguito i telegiornali durante la pandemia. Avevo visto le storie orribili e provato tanto dolore per tante persone in tutto il mondo che stavano perdendo persone a causa del Coronavirus. Ovviamente il Brasile aveva perso credo più di mezzo milione di persone a causa di quella pandemia. Si capiva che c’era tanto dolore all’interno del Paese. Crescendo, ho sempre amato Ayrton Senna e lo guardavo quando portava quella bandiera”.

Hamilton non dimentica la sua impresa e la bizzarra penalizzazione: ”Mi sono qualificato in pole e sono stato squalificato per un’ala fuori misura di 0,02 millimetri, una cosa assurda. Ricordo che in quel momento il mio cuore crollò perché sapevo che dovevo vincere ogni gara. Ricordo che in quel momento ho pensato: ‘È finita, non posso vincere questo mondiale‘. Con tutto il lavoro che avevamo fatto durante l’anno, mi sono sentito così svuotato e impotente”.

Invece, dopo la seconda penalizzazione per la gara, Hamilton non si è dato per vinto: ”È stata una cosa che sono riuscito a fare per tutta la mia carriera. In qualche modo è stato come dire, ‘vai avanti, so che ci arriveremo, non c’è niente che si possa fare per il passato, si va avanti, possiamo farcela. Sono rimasto la sera e ho messo tutto da parte, ho studiato e sono tornato il giorno dopo e ho guidato dall’ultimo al primo posto”.

Hamilton conclude parlando di quanto avvenuto dopo il traguardo: ”Ho visto uno dei commissari che teneva la bandiera, mi sono fermato e l’ho presa, ed è stato uno dei momenti più speciali. Quando ho tenuto la bandiera sul podio, ho detto a tutti i brasiliani: “Vi riconosco, vi apprezzo, apprezzo Ayrton e amo Ayrton, l‘ho sempre amato fin da quando ero bambino. Speravo di sollevare la nazione in qualche modo anche se non ero brasiliano, ma ora sono brasiliano”,