F1, Hamilton sconsolato: “Non sono a mio agio”

Fatica e non poco la Mercedes del pilota britannico che dopo le libere in Bahrain ha un grande gap dalle prime della classe dimostrando di non aver smaltito i problemi della scorsa stagione.

03-03-2023 19:39

Una Mercedes in ritardo, tanto, troppo e questo a Lewis Hamilton non va giù. Le prove libere in Bahrain hanno evidenziato i tanti problemi che la monoposto ha ancora dalla passata stagione e che non fanno ben sperare per il futuro, a partire dal primo gran premio.

Così il pilota pluricampione del mondo ha commentato al termine della prova odierna: “Non so più cosa fare, le sto provando tutte su questa pista, sapevamo di essere indietro ma il gap è enorme, difficile da colmare, c’è oltre un secondo tra noi e la Red Bull; non mi sento a mio agio in nulla, né sul passo gara né sul giro veloce, abbiamo cercato di bilanciare le cose ma non è cambiato granché, c’è molto da lavorare”.