F1, Hamilton: "Siamo comunque un secondo più lenti"

23-07-2022 19:55

Meglio del quarto tempo non poteva fare in queste qualifiche del GP di Francia, data la penalità alla Ferrari di Carlos Sainz. Ma Lewis Hamilton non è del tutto soddisfatto per la prestazione e per il distacco subito dai primi: “Va bene come risultato. Sono anche contento del mio ultimo giro, è stato ottimo – ha detto a Sky -. Oggi non potevo fare di più”.

“Purtroppo, siamo comunque un secondo più lenti di chi ci sta davanti, le macchine che stanno al vertice”, ha precisato con amarezza il pilota Mercedes. L’inglese spera in bene per la gara: “Venerdì il nostro passo nella simulazione non era ottimo – ha aggiunto -. Ho fatto dei cambi e ho sentito meglio la macchina. Spero che questo dia dei risultati positivi“.