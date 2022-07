F1, Hamilton: "Siamo più lenti di quanto pensavamo"

22-07-2022 19:39

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo F1, ha terminato al quinto posto le FP2 del GP di Francia che si disputa sul circuito di Paul Ricard, a Le castellet. Queste le parole del britannico:

“Oggi siamo al quarto e quinto posto, in queste situazioni di partenza ce la giochiamo per il podio in gara. Non desidero dire che non abbiamo la possbilità di salire sul podio, credo che potremmo ancora farlo. Solamente ì non siamo ancora rapiti come i migliori, siamo un po’ più lenti nel confronto con l’ultima gara. Ho chiesto certo modifiche all’assetto tra PL1 e PL2, è stato un po’ un rischio, dato che non ero ancora entrato dentro la macchina. Nyck ha fatto un grande lavoro, si è comportato in modo ottimo e gli sono riconoscente per quanto ha fatto in mattinata. Pure con questi cambiamenti la monoposto non è stata ottima, solo ci manca il passo in ogni curva: abbiamo da lavorare siamo un po’ più lenti di quanto preventivato per questo weekend. Servirà guardare i dati, ma sembra che oggi ci manchi deportanza. In generale, penso che questa generazione di vetture non sia all’altezza del passato in termini di aderenza, ma è anche il primo anno di questa generazione e dunque sono sicuro che tutto migliorerà con il passare degli anni“.