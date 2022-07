F1, Hamilton sicuro su Russell: "Ha tutto il potenziale"

17-07-2022 15:18

Il 2022 è stato finora un anno strano per la Mercedes. Qualche podio, ma zero vittorie come mai prima nell’era turbo ibrida. Ma con George Russell il futuro della squadra è assicurato, almeno secondo Lewis Hamilton che ha parlato del loro rapporto: “È stato piacevole – ha detto al sito della Formula 1 -, abbiamo lavorato insieme incredibilmente bene”.

“George ha avuto un impatto positivo sull’ambiente di lavoro. Ha fatto un ottimo lavoro, ha ottenuto ottimi punti e continuerà a migliorare – ha aggiunto Hamilton su Russell -. Ha un grande potenziale ed è anche nel posto giusto. Penso davvero, che io sia qui o meno, che lui abbia tutte le qualità per aiutare la squadra a progredire in futuro e a portarla al successo“.