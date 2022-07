F1, Hamilton: "Sono contento, felice per Sainz"

03-07-2022 18:55

Sorride Lewis Hamilton per il terzo posto nel GP di casa a Silverstone: “Sono davvero contento, ho dato tutto oggi per stare dietro le Ferrari e davvero complimenti a Sainz. Sono grato al team per il gran lavoro fatto, ho spinto tanto e gli aggiornamenti si sono fatti sentire. Abbiamo perso tempo al pit, poi ho dato la caccia e ci ho provato”.

Hamilton però non si accontenta: “Dobbiamo migliorare, ma salire sul podio è un grande bonus. Sono felice che nessuno si sia fatto male nell’incidente in avvio di gara”.