F1, Hamilton: “Speriamo di essere avanti anche a Spa”

Dopo essere stata per molte gare meno competitiva della Red Bull negli ultimi due GP la squadra che vince mondiali dal 2014 è sembrata tornare seppur di poco davanti, con Lewis Hamilton che ha recuperato tutto lo svantaggio in classifica nei confronti di Max Verstappen e ha chiuso primo in Inghilterra e secondo in Ungheria.

Merito del pacchetto evo portato in pista a Silverstone con cui la Mercedes è sembrata in grado di ribaltare le sorti del campionato e di tornare a dettare il passo.

Proprio il sette volte campione del mondo inglese spera che la Stella a tre punte possa confermare il suo stato di forma anche dopo la pausa estiva.

“Spero davvero che possiamo stare davanti – così Hamilton a Motorsport-Total – Ma non sarà facile. E’ chiaro che abbiamo fatto grandi passi avanti, da Montecarlo in poi la squadra ha lavorato moltissimo e gli aggiornamenti sulla monoposto hanno funzionato bene. Abbiamo lavorato anche sulla metodologia per ottenere di più dalla monoposto e credo che abbiamo migliorato tanto. Può capitare di commettere errori, la nostra forza è saperci rialzare, questo è quello che conta”.

OMNISPORT | 17-08-2021 12:27