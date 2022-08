F1, Hamilton: "Un secondo e 8 dalla Red Bull è un calcio nei denti"

27-08-2022 19:28

Queste le parole del sette volte campione del mondo della Mercedes Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps, nelle quali si è piazzato settimo con un distacco enorme dalla Red Bull di Max Verstappen e che non lo hanno lasciato per niente soddisfatto, per usare un eufemismo, anche se domani sulla griglia di partenza partirà in quarta posizione grazie alle penaliizzazioni.

“Tutti stanno lavorando per migliorare. Siamo arrivati ​​qui molto ottimisti sul fatto di poter essere vicini, ma un gap di 1.8 secondi è un vero calcio nei denti. È un’auto con cui continuiamo a lottare e sicuramente non mi mancherà alla fine dell’anno. Per me, si tratta solo di concentrarsi su come costruiamo e progettiamo l’auto del prossimo anno. Le squadre davanti a noi sono in un altro campionato e la nostra macchina oggi sembrava molto diversa. Abbiamo molto lavoro da fare e faremo del nostro meglio con quello che abbiamo a disposizione per il resto della stagione“.