F1, Valsecchi vuota il sacco su Hamilton: "Non è più lo stesso". Lewis verso Suzuka, la dedica alle due mamme

Davide Valsecchi, ex pilota e opinionista Sky con Federica Masolin, analizza in maniera dura l'operazione di portare Hamilton in Ferrari. Intanto Lewis si avvicina al Gp del Giappone dopo aver festeggiato la festa della mamma con le sue due madri

Una settimana senza Formula 1 è abbastanza. Per fortuna si torna in pista. All’orizzonte c’è un’altra trasferta orientale e un’alta levataccia, o quasi, in Italia per seguire il Gran Premio del Giappone. A Suzuka la Ferrari cerca rivincite dopo la figuraccia della doppia squalifica in Cina. Maranello riparte dal successo di Hamilton nella Sprint di Shanghai. E mentre Lewis ha festeggiato le “sue mamme” sui social, Davide Valsecchi, ex pilota e opinionista Sky in coppia con Federica Masolin, ha riaperto il dibattito sulla validità dell’operazione che ha portato in rosso il 7 volte campione del mondo.

Hamilton si fa in due per la festa della mamma

Non la seconda domenica di maggio come è abitudine nel mondo cattolico. Ma il 30 aprile per gli inglesi è un giorno speciale. Si celebra il “Mothers Day”, la festa della mamma. Lewis Hamilton non ha voluto mancare questa celebrazione e ha reso omaggio via social alle sue due mamme. Lo ha fatto con un messaggio unico, un paio di foto, e una dedica speciale per le donne della sua vita, lui che non è sposato ed in questo momento nemmeno fidanzato dopo l’ennesimo flirt chiuso quasi sul nascere con Sofia Vergara.

Hamilton non ha fatto distinzioni. E in piena par condicio ha fatto gli auguri sia alla sua mamma vera e propria Carmen Larbalestier, ma anche alla matrigna, Linda, che è la compagna di suo padre Anthony.

Voglio festeggiare queste due bellissime donne che mi hanno fatto andare avanti nella vita. Sono sempre in soggezione delle mamme. Altruista, amorevole, devoto e curativo. Mia mamma si sedeva con me a studiare e anche quando lottavo, la sua pazienza mi dava speranza. La mia matrigna ha sempre incoraggiato la mia creatività ed è stata lì per me dentro e fuori dalla pista. Quando correvo sotto la pioggia, c'era sempre un fuoco caldo e una zuppa di noodle al trailer.

Questi sono solo alcuni dei milioni di modi in cui mi hanno sostenuto, sarò sempre grata a loro e a tutte le mamme là fuori. Ricorda che sei apprezzato e amato. Tu sei la luce nei tempi bui. Grazie per tutto quello che fate, buona festa della mamma.

Valsecchi stronca Hamilton: “Da tre anni non è più lo stesso”

Intanto la F1 corre veloce verso il Giappone dove si correrà il terzo round del Mondiale 2025. La Ferrari e Lewis Hamilton sono chiamati al riscatto dopo il disastro di Shanghai salvato solo grazie alla vittoria dell’inglese nella Sprint. Il dibattito sull’opportunità della Ferrari di aver preso il 7 volte campione del mondo a 40 anni è sempre aperto.

Dopo le parole al veleno di Jeremy Clarkson, ecco arrivare il giudizio abbastanza duro di Davide Valsecchi. L’ex pilota, campione di F2, e fino a due anni fa opinionista di punta di Sky SportF1, in un’intervista al Corriere della Sera è stato schietto: “Hamilton da tre anni non è più lo stesso di prima, questo è evidente. Le prestazioni non sono state quelle a cui ci aveva abituati”.

Valsecchi entra nel merito e anche qui non usa mezze misure: “Con Verstappen avresti avuto il numero uno assoluto in pista. Con Lewis no, non adesso. Serve il contesto giusto per tornare competitivo. Però a 40 anni non puoi essere quello che eri a 25“.

“Lewis una star, Ferrari ha già vinto”, Valsecchi consola

Continuando nella sua analisi, Davide Valsecchi cerca di trovare dei lati positivi nell’operazione Hamilton-Ferrari che però restano a metà tra la pista e il fuori pista per sfociare nel lato marketing: “Solo uno sciocco direbbe che è stato un errore prendere Hamilton, la velocità sul bagnato, la capacità di non commettere errori e la sua affidabilità sono ancora indiscutibili. E poi parliamo del pilota più conosciuto al mondo. Quando è arrivato a Maranello, sembrava una rockstar. Anche solo in termini di immagine, la Ferrari ha già vinto“.