Epilogo definitivo sul gossip su Lewis Hamilton e Sofia Vergara, l'ombra del disastro Ferrari. Ma c'è chi insinua

Finita sul nascere la romantica idea di una nuova storia per il pilota Ferrari impegnato in altre questioni, ben più complicate sul versante sportivo

Non esiste un personaggio pubblico del carisma di Lewis Hamilton, pilota Ferrari talmente iconico da aver quasi definito un genere nella storia del circus, e ciò nonostante attraversi una fase assai delicata dopo la squalifica avvenuta a seguito delle improbabili valutazioni nel Gp in Cina.

Per chi, come lui, ha superato e infranto record su record creando e alimentando un mito quasi inevitabile (anche al di fuori del contesto del motorsport) nulla è davvero privato. Neanche le sue relazioni presunte ed effettive, com’è nella fattispecie specifica dell’uscita a cena e relativi contatti con l’attrice Sofia Vergara, a suo tempo accostata a Lewis il quale non ha ancora oggi espresso in modo inequivocabile la sua posizione in merito.

Hamilton e Sofia Vergara a cena a New York

Hamilton e l’attrice Sofia Vergara erano stati avvistati a New York per una cena tempo addietro, suggellando le indiscrezioni che indicavano nella frequentazione la prova provata di una relazione tra il pilota e pluricampione del mondo e la celebrità di Modern Family.

Da quel pasto condiviso in avanti, le voci su una possibile storia sono aumentate per via della ricerca di riscontri e indizi che i media statunitensi hanno seguito alla ricerca di possibili intrecci sentimentali che latitavano, chiusa la lunga storia d’amore tra Lewis e la sua ex Nicole Scherzinger cantante delle Pussycat Dolls.

Storia affossata sul nascere

Secondo quanto rivela RadarOnline.com , l’attrice statunitense avrebbe confidato agli amici più vicini che Hamilton, 40 anni, fosse un uomo per lei “troppo giovane, ma molto dolce” in considerazione delle prospettive di vita che Sofia Vergara avrebbe poi esposto alla stessa fonte, la quale avrebbe riferito di aspettative assai differenti e che entrambi avrebbero continuato a sentirsi, però, compatibilmente con i loro impegni professionali e sportivi.

La fonte, rimasta anonima, avrebbe palesato l’apprezzamento da parte dell’attrice nei riguardi del campione con una grande dovizia di dettagli sulla sua gentilezza, disponibilità e cortesia.

“Pensava che Lewis fosse un ragazzo molto affascinante e molto dolce. Era in un certo senso solleticata e incuriosita dal suo accento e dai suoi impeccabili modi britannici. Ma alla fine, lo considerava troppo giovane per lei. Vuole qualcuno più o meno della sua stessa età con una prospettiva e una visione simili per il futuro”. “Ha un figlio adulto sulla trentina e non vede l’ora di diventare nonna in futuro, quindi non vuole correre in giro per la città con un playboy delle auto da corsa come Lewis Hamilton.”

L’ attrice di Modern Family, 52 anni, era stata intercettata a cena con lo sportivo britannico in un ristorante newyorkese, all’inizio di questo mese. Alcuni testimoni hanno dichiarato che i due sembravano innamorati addirittura mentre mangiavano insieme, con Vergara particolarmente presa dal pilota, al punto che “toccava appena il cibo”.

Vergara cerca un compagno diverso

Dopo la separazione dal marito avvenuta mesi fa, Sofia Vergara si è dedicata alla sua carriera e si è goduta una cena amichevole – tra le altre cose – con il campione di F1, Hamilton, e nulla più pur non disdegnando la sua compagnia e l’occasione di risentirlo, anche in seguito.

Attualmente, Sofia è impegnata nella giuria di America’s Got Talent insieme a Heidi Klum, Howie Mandel e Simon Cowell, si è separata dal marito Joe Manganiello, 48 anni, nel 2023.

All’epoca dell’annuncio della fine della loro unione e della separazione avviata per volontà di ambo le parti, l’interprete aveva esposto le ragioni di questa scelta: “Abbiamo preso la difficile decisione di divorziare. Come due persone che si amano e si prendono cura l’una dell’altra molto, chiediamo cortesemente il rispetto della nostra privacy in questo momento mentre affrontiamo questa nuova fase delle nostre vite”.

Hamilton al centro del gossip

Al pari, se non addirittura più esposto della ex protagonista di Modern Family, Hamilton è sempre stato al centro del gossip dall’ascesa della sua carriera sportiva pur non lasciando poi trapelare troppo del suo privato. La relazione più eclatante, e mediatica, è stata senza alcun dubbio quella intrapresa e finita con la cantante delle Pussycat Dolls Nicole Scherzinger, finita ad un passo dal matrimonio.

Negli anni successivi allo strappo, il pilota della Ferrari è stato accostato ad altre celebrity di spicco quali Rihanna, Gigi Hadid e soprattutto Shakira tornata single dopo la separazione da Gerard Piquè.

Il sette volte campione del mondo, arginata dunque la possibilità di una storia altamente mediatica e di disturbo, si è concentrato sulla sua monoposto dopo il disastro in Cina e la discreta prestazione – al di sotto delle aspettative – in Australia, dove è riuscito ad arrivare solo al decimo posto.

La classifica, un po’ ingrata, per ora non premia Hamilton che attualmente figura nono con un distacco di 35 punti dal leader del mondiale provvisorio, Lando Norris.