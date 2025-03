F1, Ferrari: "Hamilton da eroe a zero" nuovo attacco a Lewis. Ralf Schumacher affossa Red Bull, Verstappen in fuga

Non si placano le polemiche in F1 dopo il flop della Ferrari in Cina e lo scambio di piloti in Red Bull. Jeremy Clarkson ci è andato giù pesante con Hamilton mentre Ralf Schumacher e Martin Brundle hanno criticato Horner e Marko e Verstappen medita la fuga

Domenica senza Formula 1. Il circus è in sosta dopo il back to back tra Australia e Cina. Una settimana fa la domenica disastrosa della Ferrari a Shanghai chiuda con la doppia squalifica di Hamilton e Leclerc dopo peraltro una prestazione incolore in gara. Mentre la scuderia di Maranello si lecca le ferite e prepara quella che ci si augura sia una pronta riscossa già in Giappone il prossimo week end a Suzuka, il flop cinese della rossa ha nuovamente sollevato dubbi sull’arrivo di Lewis in rosso.

Il successo nella Sprint aumenta le recriminazioni e il solito Jeremy Clarkson ci è andato giù pesante. Intanto sul fronte Red Bull non si placano le polemiche sullo swap interno di piloti con la Racing Bulls con la retrocessione/bocciautra di Liam Lawson e la promozione di Yuki Tsunoda. Ralf Schumacher non si è risparmiato.

Ferrari, serve una svolta in Giappone dopo la Cina

Il Mondiale 2025 della Ferrari è iniziato male. Dopo la debacle in Australia nel Gran Premio della Cina è arrivata una vera e propria figuraccia. In pista Leclerc ed Hamilton erano riusciti a strappare un quinto e sesto posto comunque sotto le attese. Poi la doccia fredda della doppia squalifica, per di più per due motivi diversi, che ha rappresentato un record negativo per la F1 e per il Cavallino Rampante. Una vera onta che va al di là degli zero punti portati a casa e che ha cancellato la vittoria di Hamilton nella Sprint.

La Ferrari non ha dato spiegazioni tecniche, sia nel comunicato diffuso subito dopo la gara di Shanghai, sia nelle parole di Fred Vasseur nell’intervista concessa a L’Equipe dove è stata ancora rimarcata la buona fede e il tentativo di andare al limite che si è ritorto contro. Nei giorni successivi si è parlato di varie teorie: Ferrari costretta a usare molle più morbide in gara oltre che ad alzare la monoposto ma anche che il problema abbia origini lontane già dai test in Bahrain.

Fonte: Ansa

Hamilton: il nuovo attacco di Jeremy Clarkson

La squalifica di Lewis Hamilton nel Gran Premio della Cina è arrivata 24 ore dopo la vittoria del 7 volte campione del mondo nella Sprint, primo storico successo dell’inglese con la Ferrari. Proprio su questa altalena di risultati, scrivendo nella sua rubrica per il quotidiano Sun, il sempre polemico esperto di F1 inglese Jeremy Clarkson si è chiesto come fosse possibile che la Ferrari fosse passata da “veloce” a “inutile” nello stesso fine settimana.

“Passare da eroe a zero sulla stessa pista, nel giro di un giorno non ha senso! – ha attaccato il blogger inglese da sempre schietto e polemico specie da quando Hamilton è in Ferrari – È importante per tutti in Formula 1 che la Ferrari vada bene ancora di più ora con Hamilton, in Cina poi, di fronte a una folla che lo considera un dio mi ha fatto davvero impazzire nella Sprint ma è stato preoccupante che poche ore dopo, Lewis sia riuscito a qualificarsi 5° e in gara è stato così lento che ha lasciato che il suo compagno di squadra lo sorpassasse. E poi è stato squalificato. Com’è stato possibile tutto ciò?”.

Ralf Schumacher contro Red Bull: “Era meglio Hulkenberg”

Intanto non si placano le polemiche per la scelta della Red Bull dopo appena due gare di scambiare i piloti con Liam Lawson retrocesso nel team satellite Racing Bulls e Yuki Tsunoda promosso in prima squadra. A gettare benzina sul fuoco Ralf Schumacher che critica le scelte di Horner e Marko.

“Liam è stato sostituito come uno straccio bagnato dopo appena due gare – ha detto il fratello di Michael – So che qualcuno mi odierà ma io non l’avrei messo su una F1. Si vede che è un pilota come ce ne sono tanti, giovani, anche meglio di lui. Fossi stato in Horner avrei messo un veterano come Hulkenberg al fianco di Verstappen che guida a un livello così incredibile che nessuno può semplicemente reggere il confronto con lui”.

Brundle: “Verstappen pensa a un futuro via da Red Bull”

Ancora più diretto è un altro ex pilota, ora opinionista, Martin Brundle che cavalca l’onda di un possibile addio di Max Verstappen alla Red Bull a fine stagione: “La Red Bull ha un team junior in griglia, quindi è doppiamente confusa perché si trovano in un tale pasticcio con i piloti. E il loro unico pilota (Verstappen, ndr) di cui hanno disperatamente bisogno sembra che stia cercando un futuro. La reputazione di Liam Lawson è temporaneamente distrutta e ora non ha più nulla da perdere. Dovrebbe trasformarla in un vantaggio e lasciare che il suo talento naturale scorra!”