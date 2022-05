F1, Horner: "Bene la doppietta, Max era più veloce di Perez"

22-05-2022 18:33

Christian Horner commenta a caldo quanto successo nel GP di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale F1 2022. La Red Bull è stata in grado di centrare una bella doppietta oggi al Montmelò, con Verstappen primo e Perez secondo. Una vittoria che vale doppio visto il ritiro al 27° giro di Charles Leclerc, in quel momento senza rivali in pista.

Ecco le parole del team principal Red Bull:

“Certamente enorme sfortuna per Leclerc che guidava una macchina davvero veloce, invece la nostra era ferita. Verstappen aveva un DRS che funzionava male, a volte si e a volte no. Quando si avvicinava a 5-6 decimi da chi aveva davanti non si apriva, invece se rimaneva a un secondo funzionava bene. Certamente ha avuto una situazione difficile. Dopo il ritiro di Leclerc le strategie sono state modificate. Abbiamo pensato di fare tre soste dato che Max faceva fatica a superare George Russell. In quei frangenti anche Perez ha fatto un gran lavoro e ci ha dato la possibilità di completare una doppietta importantissime per le due classifiche. L’errore di Max in curva 4? È stata per una folata di vento. Queste macchine hanno un’aerodinamica complicatissima e basta poco per perderne il controllo”.

Una parola anche sul team radio di Perez, che ha commentato infastidito l’ordine di scuderia di lasciare passare Verstappen:

“Allora, Perez non può vedere quello che guardiamo noi al muretto. C’erano due strategie del tutto differenti e Max era più rapido. Nel finale, poi, tra temperature delle macchine, problemi al DRS e tutto il resto, non abbiamo voluto correre rischi. La Mercedes? Sicuramente è già tornata, e io penso che era solo questione di tempo”.

