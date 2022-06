F1, Horner concorda con Verstappen e punge la Ferrari

12-06-2022 21:40

Domenica pessima per le Ferrari a Baku. Sia Leclerc che Sainz si sono ritirati, alla fine è doppietta Red Bull col trionfo di Verstappen, che al termine della gara ha ammesso: “Sono stato fortunato per il ritiro degli avversari. Comunque per come andava la monoposto credo avrei vinto lo stesso”.

Sull’ordine di scuderia arrivato a Perez prima del sorpasso, Verstappen ha aggiunto: “Ho avuto un ottimo passo, sono riuscito a superare Perez – ha aggiunto Verstappen – Sono soddisfatto del bilanciamento della vettura, avevo tutto quello che serviva per vincere, ma dobbiamo continuare così”.

Anche il team manager della Red Bull è sulla stessa linea d’onda di Verstappen: “La Ferrari e Charles Leclerc sono stati sfortunati, ma è un peccato che i tifosi non abbiano avuto modo di capire chi avesse scelto la strategia vincente. Certo, loro sono stati aggressivi anticipando il cambio gomme con la Virtual Safety Car. Ma a fine gara saremmo stati in vantaggio noi, solo che nessuno lo ha potuto vedere”.

Infine, Horner ha mandato un altro messaggio alla Ferrari: “Certo, al sabato dobbiamo migliorare un po’. Ma preferisco essere veloce alla domenica, piuttosto che al sabato”, ha concluso.