F1, Horner gela Russell: "Non teniamo decimi in tasca"

Il boss Red Bull: "Russell dice che abbiamo 7 decimi su tutti? Perez in Australia non si è risparmiato".

12-04-2023 18:39

E’ polemica tra RedBull e Mercedes, ma l’oggetto del contendere non sono i corpo a corpo in pista, ma il vantaggio che sul giro ha a proprio favore la monoposto campione in carica.

Lo stesso Max Verstappen aveva ammesso dopo il Gp di Melbourne che non fosse necessario rischiare una battaglia sportiva in pista contro la Mercedes, mettendo così a repentaglio il potenziale della sua vettura: è stato George Russell, che dopo l’esordio in Bahrain a ipotizzare un Mondiale caratterizzato da tutte vittorie RedBull, a dare una risposta numerica alla differenza sul giro, parlando di 7 decimi tra l’altro senza la volontà di spremere il mezzo.

Il team principal Red Bull ha ringraziato il pilota inglese per la ‘larghezza’ della valutazione: “E’ stato molto generoso, tutti nella sua squadra conoscono quel tipo di vantaggio; in gara ci sono elementi di gestione, specie su una sola sosta da effettuare presto. Perez non si è affatto risparmiato, non ha tenuto in tasca i famosi 7 decimi, in Australia la griglia è stata un po’ più compatta nei distacchi”.