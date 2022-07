F1, Horner: "La sfortuna di Leclerc è stata la nostra fortuna"

24-07-2022 19:55

A Le Castellet è tornata alla vittoria la Red Bull con il settimo successo stagionale di Max Verstappen, sempre più in testa alla classifica iridata. Un trionfo aiutato anche dallo zero di Charles Leclerc. “Non so cosa abbia contribuito all’incidente – così Christian Horner dopo la gara -, dico solo che è un pilota molto forte. Lui e Max stanno dando il massimo e le loro auto sono al limite. La sua sfortuna è stata la nostra fortuna oggi”.

“È stata una grande battaglia tra Verstappen e Leclerc. A essere onesti a inizio gara pensavamo che il nostro obiettivo fosse il secondo posto – ha aggiunto il team principal della Red Bull -. Avrebbe creato interesse vedere cosa sarebbe accaduto con Charles. Se fosse andato ai box avrebbe avuto un vantaggio sulle gomme di due o tre giri”.