F1, Horner: “L’incidente di Monza non è paragonabile a quello di Silverstone”

Secondo il Manager inglese, l’episodio di ieri si è verificato perchè entrambi i piloti hanno scelto di non alzare il piede, rischiando il tutto per tutto.

Questo in sintesi il pensiero di Chris Horner Intervistato dalla stampa oltremanica al termine dell’ultimo Gran Premio d’Italia, 14° appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Christian Horner ha analizzato il contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen alla Prima Variante, precisando come l’incidente non possa essere paragonato a quello di Silverstone.

“E’ difficile suddividere le colpe, direi che parliamo di un 50 e 50”, ha affermato il Team Principal della Red Bull. “Di sicuro non è un incidente paragonabile a quello di Silverstone. Sono deluso dal fatto che Toto Wolff lo definisca un fallo tattico di Max. Ritengo sia stato un incidente di gara in cui nessuno fortunatamente si è fatto male e di questo dobbiamo essere grati al sistema Halo”.

“Tra i due piloti c’è rispetto e partiranno fianco a fianco anche nelle prossime gare. Non c’è alcun tipo di problema” ,ha concluso.

OMNISPORT | 13-09-2021 11:36