F1, Horner: "Problemi simili a entrambe le macchine"

20-03-2022 19:15

Inizio della nuova era F1 da dimenticare per la Red Bull, costretta a un doppio ritiro quando si trovava con due macchine nelle prime quattro posizioni. Max Verstappen ha avuto un problema, sembra, di carburante quando si trovava in terza posizione appena scavalcato da Sainz, mentre Perez era quarto ma gli si è spenta la macchina mandandolo in testacoda.

Il team principale Christian Horner ha commentato la giornata odierna:

“È frustrante. Congratulazioni alla Ferrari, ma noi eravamo li. Loro erano un po’ più veloci di noi, i un doppio ritiro è terribile anche perchè è avvenuto nel finale di gara. Entrambe le macchine hanno avuto lo stesso problema, ma per averne la certezza le dovremo smontare. Forse è qualcosa al sistema di carburante rispetto che alla power-unit. Sono problemi simili su entrambe le vetture, magari c’entra il collettore della RB18“.

“Mi sembra che Leclerc avesse un due decimi di vantaggio su di noi, in special modo nel secondo settore della pista. Noi eravamo molto rapidi nel primo, poi nel terzo eravamo lì. Era una buona gara, ma Verstappen non riusciva a passarli. Comunque con queste macchine si riesce stare molto vicino a chi ti sta davanti. Abbiamo avuto problemi ai freni, Max ha avuto problemi allo sterzo, e tutto insieme ci ha creato qualche problema nel corso della gara”.

Infine, un commento su questa nuova F1

“È stata una bellissima gara e la F1 deve essere questa. Se le gare saranno così per tutto l’anno per me va benissimo, a patto che non ci ritiriamo di nuovo con entrambe le monoposto”.

