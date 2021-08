F1, Horner: “Siamo soddisfatti di Perez”

L’ingaggio di Sergio Perez in Red Bull al posto di Albon è visto in maniera piuttosto positiva dal Tp del team Chris Horner.

Le prestazioni di Sergio Perez, tra l’altro vincitore del Gp di Baku, lo hanno portato ad essere in odore di rinnovo, nonostante la sua posizione in seno al team non sia ancora del tutto certa al 100%.

Come squadra abbiamo sempre lanciato giovani talenti, ma ogni tanto bisogna pure guardare all’esterno del vivaio – le parole di Horner – Gasly ad esempio è un nostro pilota e sta facendo un lavoro fantastico in AlphaTauri, ma Perez ci ha portato quello che speravamo. L’abbiamo visto a Baku, dove ha vinto e ha preso punti ottimi nel Costruttori in altre occasioni, come in Francia, dove ha giocato da vero team player. Siamo molto contenti del lavoro che sta facendo”.

OMNISPORT | 19-08-2021 11:48